РФ не вдається замкнути ЗСУ в кільце від Авдіївки та Опитного

Про це засновник Благодійного фонду «Закриємо небо України», заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів в етері Еспресо.

«В Авдіївці продовжуються бої. На півночі бої почалися в районі Степового, тобто вони перейшли ділянку залізниці з Красногорівки та намагаються просуватися далі на захід, а на південь намагаються просуватися в район промислової зони заводу, розуміючи, що цей об’єкт важливий з точки зору стійкості нашої оборони на півночі та в цілому навколо Авдіївки», — сказав військовий.

Водночас на півдні ЗСУ зупинили просування російських окупантів у бік Первомайська, там розташовані логістичні шляхи. Також РФ намагається атакувати на північному напрямку — Опитне та Водяне.

«Тобто не полишає, з воєнної точки зору, спроб об’єднати ці лещата з півночі та півдня. У зв’язку з тим, що довгий час у них відбувається, цю операцію завершити поки що їм не вдається, то вони активізують дії Маріїнки та Вугледара для того, аби намагатися з півдня великим за дистанцією лещатами об’єднатися десь у районі Авдіївки. Проте зазнають великих втрат, як по живій силі, так озброєння та техніки», — підкреслив Романенко.

Фото: Скрін карти deepstatemap

Наразі суттєвого просування російського війська там не відбувається.