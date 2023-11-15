Путін хоче перед оголошенням виборів показати результат на полі бою – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що російський диктатор Володимир Путін планує на початку грудня 2024 року оголосити про свої вибори, тому прагне до цього часу показати хоча б якийсь результат на полі бою — звернення Зеленського 14 листопада

«Дуже інтенсивні російські штурми, особливо на Донеччині. Ми маємо розуміти, що у Путіна зараз дуже цинічна і конкретна політична мета і він готовий вбити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат – тоді, коли планує оголосити про свої вибори.

Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно».