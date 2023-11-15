ЕС не сможет поставить Украине миллион снарядов и ракет в обещанные сроки

Европейский Союз не достигнет ранее заявленной цели – поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов и ракет к марту следующего года.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом встречи министров обороны стран ЕС в столице Бельгии Брюсселе.

Слова Писториуса стали первым признанием высокопоставленного чиновника ЕС, что поставленная цель не будет достигнута, хотя многие выражали сомнения в этом в частном порядке уже несколько месяцев.

Обязательства были взяты в марте в ответ на потребность Украины в артиллерийских снарядах в ее войне с российскими вооруженными силами. Они были частью трехэтапной программы по увеличению поставок боеприпасов в Украину. Первый этап предполагал выделение странами-членами ЕС средств из собственных запасов.

Второй этап предполагал заказ странами ЕС новых снарядов у промышленности в рамках совместной инициативы по закупкам.

По словам Писториуса, ЕС работает с производителями вооружений над увеличением производства оружия и боеприпасов для Украины.