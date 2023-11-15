Росіяни завдали 8 ракетних та 59 авіаційних ударів по території України Росіяни використовують хімічну зброю на Сватівському та Бахмутському напрямках » 58 артсистем, 15 танків і 820 окупантів: втрати Росії за добу війни в Україні Російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону та завдають терористам значних втрат: 820 бойовиків за добу Про це 15 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 15 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 314 290 (+820) осіб

танків ‒ 5377 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 10104 (+18)

артилерійських систем – 7647 (+58)

РСЗВ – 884 (+2)

засобів ППО ‒ 582 (+2)

літаків – 323 (+1)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5675 (+26)

крилатих ракет ‒ 1562 (+1)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10020 (+47)

спеціальної техніки ‒ 1083 (+2).