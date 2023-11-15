58 артсистем, 15 танків і 820 окупантів: втрати Росії за добу війни в Україні

Про це 15 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 15 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 314 290 (+820) осіб
- танків ‒ 5377 (+15)
- бойових броньованих машин ‒ 10104 (+18)
- артилерійських систем – 7647 (+58)
- РСЗВ – 884 (+2)
- засобів ППО ‒ 582 (+2)
- літаків – 323 (+1)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5675 (+26)
- крилатих ракет ‒ 1562 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10020 (+47)
- спеціальної техніки ‒ 1083 (+2).
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