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58 артсистем, 15 танків і 820 окупантів: втрати Росії за добу війни в Україні

Про це 15 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 15.11.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 15 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 314 290 (+820) осіб
  • танків ‒ 5377 (+15)
  • бойових броньованих машин ‒ 10104 (+18)
  • артилерійських систем – 7647 (+58)
  • РСЗВ – 884 (+2)
  • засобів ППО ‒ 582 (+2)
  • літаків – 323 (+1)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5675 (+26)
  • крилатих ракет ‒ 1562 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10020 (+47)
  • спеціальної техніки ‒ 1083 (+2).
15 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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