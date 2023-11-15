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ЄС планує заборонити експорт двигунів для БПЛА, які Росія використовує у війні

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи ЄС.

Зазначається, що пропозиція на цю заборону міститься в 12-му пакеті санкцій ЄС, який також включає заборону на експорт алмазів та заходи для кращого дотримання обмеження цін на російську нафту. Держави-члени планують обговорити пропозиції цього тижня, і вони можуть змінитися до того, як їх буде схвалено.

Серед інших предметів, що ЄС пропонує додати до свого списку заборонених товарів, є хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни та сервомотори для безпілотників, які Росія використовує у війні проти України.

Як зазначає Bloomberg, основна мета нового пакету антиросійських санкцій полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити санкції ЄС і годувати свою військову машину, а також урізати джерела доходів Москви.

Згідно з проєктом, пакет передбачає заборону на російські алмази з 1 січня, а також поступове введення непрямої заборони на імпорт алмазів, оброблених у третіх країнах.

Євросоюз також пропонує:

  1. Заборонити росіянам обіймати посади в європейських компаніях, які надають рахунки та депозитарні послуги криптоактивів;
  2. Заборонити надання ліцензій на програмне забезпечення для управління підприємствами та програмне забезпечення для промислового проєктування та виробництва;
  3. Вимагати, щоб фірми в Європі, якими володіють або контролюють росіяни, отримували дозвіл на переказ коштів з ЄС;
  4. Ввести вимогу до експортерів вносити в контракти пункти про заборону реекспорту з Росії окремих товарів.
  5. Напередодні понад 30 світових міжнародних дипломатів та діячів закликали лідерів держав Європейського Союзу схвалити рішення, щоб дозволити Україні використовувати російські активи.
15 ноября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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