ЄС планує заборонити експорт двигунів для БПЛА, які Росія використовує у війні

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи ЄС.

Зазначається, що пропозиція на цю заборону міститься в 12-му пакеті санкцій ЄС, який також включає заборону на експорт алмазів та заходи для кращого дотримання обмеження цін на російську нафту. Держави-члени планують обговорити пропозиції цього тижня, і вони можуть змінитися до того, як їх буде схвалено.

Серед інших предметів, що ЄС пропонує додати до свого списку заборонених товарів, є хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни та сервомотори для безпілотників, які Росія використовує у війні проти України.

Як зазначає Bloomberg, основна мета нового пакету антиросійських санкцій полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити санкції ЄС і годувати свою військову машину, а також урізати джерела доходів Москви.

Згідно з проєктом, пакет передбачає заборону на російські алмази з 1 січня, а також поступове введення непрямої заборони на імпорт алмазів, оброблених у третіх країнах.

Євросоюз також пропонує: