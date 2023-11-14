У Єврокомісії вважають можливим виробити 1 млн боєприпасів для України

Євросоюз має у своєму розпорядженні промислову базу для виробництва за рік 1 млн боєприпасів для України, справа за державами ЄС, заявив член Єврокомісії (ЄК) з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

«Я відповідаю за потужності виробництва боєприпасів. Я вам підтверджую, що мети виробити понад мільйон боєприпасів протягом року, яку ми поставили і яка має бути виконана навесні, буде досягнуто. Але тепер справа за державами-членами, які мають зробити замовлення. Це не в компетенції (Європейської) комісії», — сказав єврокомісар у вівторок журналістам у Брюсселі перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах у форматі міністрів оборони.

«Потрібно, щоб вони (держави ЄС – ІФ-У) це зробили, і також щоб вони перевірили, що це виробництво, яке базується на їхній території, пріоритетно орієнтоване для України. За це відповідають держави-члени», — продовжив Бретон.

Член ЄК пояснив, що в період миру Європа значно знизила свої потужності військового виробництва, але виробнича база зберігається, і питання в тому, що треба підвищити виробничі потужності. Тому він ініціював програму підтримки виробництва боєприпасів ASAP (Act in Support of Ammunition Production), яка надає Єврокомісії кошти допомогти індустріальній базі ЄС дуже швидко збільшити ритм виробництва.

Саме програма ASAP, за словами Бретона, дає йому підстави стверджувати, що мети з виробництва боєприпасів буде досягнуто. Нарощування виробничих потужностей у країнах ЄС відбувається і просувається швидко, запевнив він. Продукція, сказав єврокомісар, має пріоритетно передаватися в Україну, і це — завдання держав-членів.

Так єврокомісар відреагував на думку міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, що ЄС не зможе дотриматися своєї обіцянки Україні поставити 1 млн боєприпасів. Перед нарадою глав оборонних відомств країн ЄС Пісторіус заявив, що Євросоюз не має для цього достатніх виробничих потужностей.

Розрахована на 2023-2025 роки програма ASAP передбачає виділення 500 млн євро на підтримку інвестиційних проєктів вартістю до 1,4 млрд євро з нарощування виробництва боєприпасів і ракет у Європейському Союзі.