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Студенти Львівської політехніки зібралися на мітинг за звільнення Фаріон

Про це повідомляє «Еспресо.Захід«.

Студенти розпочали збиратися біля головного корпусу «Львівської політехніки» близько 12:00. Вони скандують: «Ганьба» та «Геть Фаріон!».

Спершу вони мітингували під будівлею університету, згодом до студентів вийшли представники Львівської політехніки та запросили їхніх представників у адміністрацію.

Що відомо про скандал з Іриною Фаріон

  • Нещодавно Ірина Фаріон в «Рандеву з Яніною Соколовою» наголосила, що не може вважати російськомовних українських військових українцями. Вона назвала їх «москворотими биками, що ганьблять ЗСУ». Громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки, а Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації.
14 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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