РФ відключили від основної доменної системи в цивільній авіації Німеччина передає нову партію військової допомоги Україні » Студенти Львівської політехніки зібралися на мітинг за звільнення Фаріон Сьогодні, 14 листопада, у Львові студенти вийшли на мітинг з вимогою звільнення мовознавиці Ірини Фаріон із Національного університету «Львівська політехніка» Про це повідомляє «Еспресо.Захід«. Студенти розпочали збиратися біля головного корпусу «Львівської політехніки» близько 12:00. Вони скандують: «Ганьба» та «Геть Фаріон!». Спершу вони мітингували під будівлею університету, згодом до студентів вийшли представники Львівської політехніки та запросили їхніх представників у адміністрацію. Що відомо про скандал з Іриною Фаріон Нещодавно Ірина Фаріон в «Рандеву з Яніною Соколовою» наголосила, що не може вважати російськомовних українських військових українцями. Вона назвала їх «москворотими биками, що ганьблять ЗСУ». Громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки, а Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації.