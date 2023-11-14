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Сили оборони за добу ліквідували 8 танків, 20 артсистем і 920 військових армії РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 14.11.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 14 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 313 470 (+920) осіб
  • танків ‒ 5362 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 10086 (+7)
  • артилерійських систем – 7589 (+20)
  • РСЗВ – 882 (+1)
  • засобів ППО ‒ 580 (+0)
  • літаків – 322 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15)
  • крилатих ракет ‒ 1561 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24)
  • спеціальної техніки ‒ 1081 (+2).
14 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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