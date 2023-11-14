Сили оборони за добу ліквідували 8 танків, 20 артсистем і 920 військових армії РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 14 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 313 470 (+920) осіб
- танків ‒ 5362 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 10086 (+7)
- артилерійських систем – 7589 (+20)
- РСЗВ – 882 (+1)
- засобів ППО ‒ 580 (+0)
- літаків – 322 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15)
- крилатих ракет ‒ 1561 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24)
- спеціальної техніки ‒ 1081 (+2).
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