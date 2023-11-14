Росіяни безуспішно атакували на 7 напрямках, ЗСУ продовжують штурм біля Бахмута Казино ROX официальный сайт » Сили оборони за добу ліквідували 8 танків, 20 артсистем і 920 військових армії РФ Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують вести штурмові дії на Бахмутському напрямку та відбивати ворожі атаки. За добу оборонці ліквідували 920 окупантів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 14 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 313 470 (+920) осіб

танків ‒ 5362 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 10086 (+7)

артилерійських систем – 7589 (+20)

РСЗВ – 882 (+1)

засобів ППО ‒ 580 (+0)

літаків – 322 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15)

крилатих ракет ‒ 1561 (+0)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24)

спеціальної техніки ‒ 1081 (+2).