Швейцарія має намір стимулювати українських біженців до працевлаштування

Про це пише swissinfo.ch.

Зазначається, що станом на листопад 2023 року у Швейцарії працює лише кожен п’ятий біженець. Натомість Федеральна рада має намір протягом наступного року подвоїти частку українських біженців, які мають постійну роботу, тобто довести її з 20% до 40%. За задумом влади, працевлаштовані українські біженці мають знизити навантаження на систему соціального забезпечення.

Одна із перешкод до виходу на ринок праці більшої кількості біженців полягає в тому, що кожен має отримувати дозвіл на роботу, пояснює видання. Кантональна влада перевіряє, як у трудовому договорі вказана зарплата, чи не занижена вона. У більшості випадків місцева влада схвалює трудові угоди – наприклад, у Цюриху дозвіл отримують 90% договорів. Тому частина політиків переконані, що процедуру отримання дозволу на роботу для українців з дозволом на проживання категорії S слід скасувати.

«Українці від цього лише виграють, бо саме необхідність ходити інстанціями відштовхує багатьох від активного пошуку роботи. Крім того, у такій ситуації роботодавці стануть загалом привабливішими для біженців, та й у влади буде менше роботи», – пояснила депутатка федерального парламенту Коріна Гредіг.

За задумом політиків, українці в разі ухвалення нових змін повинні будуть лише повідомляти владі про факт працевлаштування.

Зазначається, що остаточне рішення національна рада (велика палата парламенту Швейцарії) може ухвалити за кілька тижнів.