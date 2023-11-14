Reuters: РФ продовжує будувати завод з виробництва «шахедів», санкцій досі немає

Згідно з супутниковими знімками, Російська Федерація продовжує будувати завод з виробництва «шахедів». Міжнародні санкції досі не були запроваджені.

Про це повідомляє Reuters.

Попри прогрес у будівництва, ні Сполучені Штати Америки, ні їхні союзники досі не ввели санкції проти власника заводу, АТ «Алабуга», або пов’язаних з ним компаній.

Згідно з витоками документів, завод буде використовуватись для масового виробництва іранських безпілотників Shahed-136. Зокрема він займатиметься вдосконаленням виробничих процесів й можливостей БпЛА.

На супутникових знімках можна було побачити будівництво інших споруд і нових периметрів безпеки з контрольно-пропускними пунктами

«З наближенням зими… можна очікувати, що Росія прискорить свої атаки Shahed-136 проти життєво важливої енергетичної інфраструктури України, створюючи жорстокі умови життя для цивільного населення», — йдеться у звіті.

У звіті Інституту науки та міжнародної безпеки наголошується, що «ключовим запізнілим кроком» для Вашингтона є запровадження санкцій проти «Алабуги», які могли б поширитись й на пов’язані з нею компанії.

«Завод розташований за 800 км на схід від Москви в Республіці Татарстан. АТ «Алабуга» на 66 відсотків належить федеральному уряду і на 34 відсотки — республіці, йдеться в повідомленні», — додає Reuters.