Пакистан уклав таємну угоду з Україною на понад $460 млн

Пакистан здійснив таємне постачання артилерійських снарядів в Україну на 463 мільйони доларів через дві американські компанії.

Про це повідомляє BBC Urdu, пише The Telegraph.

Видання зазначає, що країна підписала контракти на продаж 155-мм снарядів із Global Military і Northrop Gruman у серпні 2022 року з посиланням на федеральну систему даних про закупівлі США.

Дані Державного банку Пакистану показують, що експорт зброї країни зріс з $13 млн у 2021-2022 роках до $415 млн у 2022-2023 роках.

Зазначимо, у квітні Міністерство закордонних справ Пакистану заявляло, що ніколи не постачало зброю та боєприпаси до України, проте президент України Володимир Зеленський заявляв BBC, що ракети були отримані з Пакистану.