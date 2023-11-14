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Німеччина передає нову партію військової допомоги Україні

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, що охоплює різноманітне обладнання – від танків до захисних окулярів, йдеться у повідомленні уряду ФРН.

До нової партії допомоги увійшли:

— 10 танків Leopard 1A5;
— 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
— 5 медичних всюдиходів (Carrier Warthog);
— 1 020 снарядів калібру 155-мм;
— 1 машина для розмінування Wisent 1;
— 10 БПЛА-розвідників Vector;
— 10 тисяч захисних окулярів;
— 14 радарів GO12;
— 3 автомобілі для патрулювання;
— 4 тягачі 8×8 HX81 та 4 напівпричепи;
— 16 вантажівок Zetros;
— 13 вантажівок MAN TGS;
— 1,4 млн патронів.

Раніше повідомляли, що Німеччина планує до кінця року передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.

14 ноября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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