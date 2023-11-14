Студенти Львівської політехніки зібралися на мітинг за звільнення Фаріон Космолот 24 — отличные бонусы » Німеччина передає нову партію військової допомоги Україні Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, що охоплює різноманітне обладнання – від танків до захисних окулярів, йдеться у повідомленні уряду ФРН. До нової партії допомоги увійшли: — 10 танків Leopard 1A5;

— 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

— 5 медичних всюдиходів (Carrier Warthog);

— 1 020 снарядів калібру 155-мм;

— 1 машина для розмінування Wisent 1;

— 10 БПЛА-розвідників Vector;

— 10 тисяч захисних окулярів;

— 14 радарів GO12;

— 3 автомобілі для патрулювання;

— 4 тягачі 8×8 HX81 та 4 напівпричепи;

— 16 вантажівок Zetros;

— 13 вантажівок MAN TGS;

— 1,4 млн патронів. Раніше повідомляли, що Німеччина планує до кінця року передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.