Как выбрать табак: основные правила

Курильщики часто отдают предпочтение именно самодельным сигаретам. Причина этому — возможность создать идеальное изделие, опираясь исключительно на личные предпочтения. Чтобы сделать папиросу своими руками, нужно лишь купить табак для сигарет, а также обзавестись гильзой или специальной бумагой и фильтром. Всего несколько минут, и ваша самокрутка, которая непременно доставит максимум удовольствия, будет готова.

Курение самодельных сигарет: что нужно знать

Сигареты, которые легко можно купить в продуктовых магазинах, супермаркетах и специализированных местах, часто имеют в своем составе некачественное сырье. Поэтому многие курильщики отказываются от их употребления, переходя на самокрутки. Прежде чем покупать табак, стоит изучить несколько важных моментов:

лучший табак производится из отборных сортов данной культуры;

он обладает приятным запахом, не содержащим посторонних ароматов;

чтобы процесс курения принес вам удовольствие, выбирайте табак согласно его крепости: легкая, средняя или тяжелая.

Если вам больше нравятся сладкие ноты или особые запахи, обратите внимание на ароматизированный табак.

Какой табак для самокруток лучше?

В этом вопросе нет определенного ответа, ведь выбор лучшего табака часто зависит от предпочтений пользователей. Однако можно выделить несколько сортов, что пользуются большим спросом среди потребителей:

Вирджиния — сырье высокого качества с низким содержанием смол и никотина. Обладает американским происхождением и средней крепостью в четыре единицы. Берли — табак с удивительным ароматом и вкусом. Содержит небольшую долю никотина и внушительное количество сахара, при вдыхании можно ощутить нотки грецкого ореха. Миллениум — сырье высокой крепости в 8-9 единиц, обладает классическим вкусом и легким ореховым ароматом. Юбилейный — понравится ценителям необычных ноток, позволяет ощутить немного чернослива, жареного ореха и коры.

Заказать табак недорого можно в интернет-магазине Tutun. У потребителей получится оформить доставку продукции в любой город Украины такими транспортными службами, как Новая Почта и Укрпочта. Оплатить товар можно заранее на карту или же воспользоваться услугой «Наложенный платеж». Здесь нет минимальной суммы заказа, чтобы клиенты могли самостоятельно выбирать, сколько именно табака им нужно в данный момент.