Дубінському обрали запобіжний захід

Печерський райсуд Києва уночі 14 листопада обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави, засідання проходило у закритому режимі.

Дубінський та Державне бюро розслідувань у Telegram

«(Суд прийняв рішення про − ред.) підтримку клопотання обвинувачення і обранні мені запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб − до 12.01.2024 року. Тобто це називається «новий рік у СІЗО» за те, що критикував владу. Цікаво, мандарини будуть?».

«Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату, який підозрюється у державній зраді та участі в злочинній організації. За рішенням суду депутат щонайменше 60 днів проведе під вартою без альтернативи внесення застави. Суд визнав підозру обґрунтованою, а докази достатніми.».

ДБР зазначає, що у взаємодії з СБУ викрила депутата на участі у злочинній діяльності, що курувалася посадовцями Генштабу ЗС РФ, та здійсненні інформаційно-підривної діяльності проти України.