Боррель: ЄС розгляне можливість переспрямувати експорт продукції європейського ВПК із третіх країн в Україну

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель говорить про можливість переспрямувати експорт продукції європейського військово-промислового комплексу з третіх країн до України для того, щоб забезпечити країну необхідною кількістю боєприпасів для відбиття російської агресії.

Про таку опцію вирішення проблеми з нестачею боєприпасів він розповів у вівторок у Брюсселі журналістам перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ на рівні міністрів оборони. «Майте на увазі, що оборонна промисловість (ЄС) дуже багато експортує: біля 40% продукції експортують до третіх країн, тож немає нестачі виробничих потужностей, вони відправляють свою продукцію на інші ринки. Тому, можливо, те, що ми маємо зробити, так це спробувати перемістити цю продукцію на пріоритетний напрямок — а це Україна», — сказав Боррель.

За його словами, для реалізації цього підходу для європейських компаній, необхідно створити інший ринок, «який міг би бути для них більш цікавим».