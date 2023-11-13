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В Ужгороді посеред ночі мобілізували водія автобуса, який привіз дітей на змагання

мобілізація водія автобуса, який віз дітей на змагання
В Ужгороді співробітники ТЦК насильно забрали водія автобуса, який привіз дитячу збірну з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо. У військкоматі відреагували на інцидент

Про це повідомив журналіст Віталій Павловський на своїй фейсбук-сторінці, передає «Еспресо.Захід«.

За його словами, водій заночував у хостелі «Монада», куди приблизно о 1:30 ночі навідалися співробітники ТЦК із поліцейськими і насильно забрали його разом з іншими чоловіками до військкомату. Чоловік спробував пояснити, що є єдиним водієм для дитячої групи спортсменів, однак співробітники ТЦК не прийняли його слова до відома.

У військкоматі в чоловіка, як зазначив журналіст, відібрали телефон і не дали зв’язатися з рідними та тренерами. Після військово-лікарської комісії його одразу направили до навчального центру в Чернігові.

13 ноября, 2023 | Category: Новости, Украина

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