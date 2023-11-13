Українські війська досягли певного успіху на лівобережжі Херсонщини

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Як показують геолокаційні знімки від 12 листопада, українські сили незначно просунулися далі до Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро).

Російські мілблогери стверджували, що війська РФ даремно намагалися відтіснити українські війська від Кринок, водночас Збройні Сили України ведуть наступальні операції біля селища Пойма (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро), Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і Підстепного (17 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра).

За словами росіян, ЗСУ перекинули додатковий особовий склад в район Кринок і мають намір перерізати російські лінії матеріально-технічного забезпечення та завдавати ударів по інфраструктурі, яка з’єднує лінію фронту РФ з тиловими районами в тимчасово окупованому Криму, Херсонській та Запорізькій областях.

За даними Інституту, українські оборонці, ймовірно, просуваються до траси E58 Олешки — Кам’янка і можуть загрожувати російським позиціям біля перехрестя E58 – E97 на південь від лінії Пойма — Піщанівка — Підстепне.