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Україна посилює атаки проти об’єктів росіян на окупованих територіях та в РФ

ISW: Україна посилює атаки проти об’єктів росіян на окупованих територіях та в РФ
У ЧОРНОМОРСЬКОМУ УРАЖЕНО ДЕСАНТНІ КАТЕРИ РОСІЇ, СКРИНШОТ ІЗ ВІДЕО ГУР

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що Україна посилює атаки на російські військові та інші важливі об’єкти в окупованій Україні та в РФ.

Україна, схоже, посилює атаки проти російських військових, об’єктів матеріально-технічного забезпечення та інших важливих об’єктів у тилових районах окупованих територій та Росії.

Головне управління військової розвідки України повідомило 12 листопада, що 11 листопада українські партизани атакували російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, вбивши щонайменше трьох офіцерів ФСБ і Росгвардії Росії.

Аналітики нагадують, що заява ГУР від 12 листопада з’явилася після нападу українських партизанів на колишнього голову «Народної міліції» так званої Луганської Народної Республіки («ЛНР») 8 листопада; ударів по російській військовій базі в окупованому Скадовську Херсонської області та об’єктах Чорноморського флоту в Криму 9 листопада; а також трьох ударів у тилу і партизанських нападів у Росії 11 листопада.

Крім того, зазначають експерти, українські війська проводять ударну кампанію, спрямовану на окупований Крим, з літа 2023 року.

13 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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