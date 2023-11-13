Угорщина заблокувала пів мільярда євро в фонді ЄС, який дає Україні зброю

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні.

Сійярто на пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання голів МЗС країн ЄС, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Hirado

Голова угорського МЗС поскаржився, що на Угорщину чинили «надзвичайний тиск», аби вона погодилась на виділення 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

«Звісно, я це не підтримав, оскільки ми й далі дотримуємось позиції, що, поки не отримаємо від антикорупційного агентства України гарантії, що (угорський банк. – Ред.) OTP чи будь-яку угорську компанію не будуть вносити в перелік міжнародних спонсорів війни на підставі надуманих звинувачень, ми не можемо рухатись уперед у цьому питанні», – сказав він.

Сійярто нагадав, що згадані 500 мільйонів євро йдуть не безпосередньо Україні, а державам ЄС на компенсацію постачання їхньої зброї, тому «ніхто не стримує нікого від підтримки України».

Угорщина місяцями блокує виділення коштів через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк – OTP Bank – у список «спонсорів війни».