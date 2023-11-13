У Червінського не було повноважень координувати атаку на «Північний потік», — генерал Маломуж

Таку думку він висловив у етері телеканалу «Еспресо»

«При всій повазі до Червінського, він не мав реальних повноважень координувати атаку на газопровід «Північний потік». Щобільше, він не мав для цього можливостей. Формат його діяльності не дозволяв таку операцію. У нього є чітко визначений реальний сектор дій. Зокрема, проведення локальних операцій, до прикладу, проти терористів та екстремістів. Такі операції він міг проводити на окупованій противником території, або на території самої Росії. Для атаки, подібної до «Північного потоку», потрібна велика професійна диверсійна група. Це дуже складна й детально спланована операція», — пояснив Маломуж.

Генерал назвав вкиди про участь Червінського в диверсії на «Північному потоці» інформаційною операцією РФ

«Червінський просто елементарно не міг цього зробити. І сьогодні всі наші партнери, які говорять, що це Україна підірвала цей газопровід, просто поширюють фейки. Україна навіть на стратегічному рівні не могла б підійти до такого типу операцій. Тому слід визнати, що це чітко спланована інформаційна операція РФ. Таким чином Росія не тільки хоче звинуватити Україну в підриві «Північного потоку», а підірвати перспективи постачання газу», — додав він.