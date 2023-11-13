Південна Корея допоможе Україні з виробництвом дронів

Південна Корея допоможе Україні виробляти більше безпілотників високої якості.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий за результатами робочого візиту до Південної Кореї.

«Маємо хороший контакт з виробниками дронів. Зв’язуємо їх з нашими виробниками. Дронів буде більше, і вони будуть вищої якості», – сказав Садовий.

Мер Львова зауважив, що корейський бізнес зацікавлений інвестувати в Україну. Зокрема, у Львові планують створити ще один індустріальний парк – «за корейські гроші, для корейського бізнесу».

Крім того, за підтримки південнокорейських партнерів на базі лікарні Святого Луки збудують ще один медзаклад.

Садовий наголосив, що Південна Корея підтримує Україну, бо розуміє, що Україні важливо протистояти Росії, яка співпрацює з КНДР.