Палестинський чиновник заявив, що ХАМАС призупиняє перемовини про звільнення заручників

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву палестинського чиновника.

У неділю, 12 листопада, ХАМАС заявив про призупинення перемовин щодо звільнення заручників, звинувативши Ізраїль у нападі на лікарню Аль-Шифа у Газі. Ізраїль свою причетність до удару не підтвердив.

Раніше видання NBC News із посиланням на джерела в Білому домі заявило про можливість угоди між Ізраїлем та ХАМАСом, яка передбачала повернення близько 80 жінок і дітей в обмін на звільнення палестинських жінок і підлітків, утримуваних Ізраїлем.

Ізраїльські військові заявили, що запропонували евакуювати новонароджених дітей і розмістили 300 літрів пального біля входу в Шифу в суботу ввечері, але обидві пропозиції були відхилені ХАМАСом.

Речник Міністерства охорони здоров’я в контрольованій ХАМАС Газі, повідомив, що троє з 45 немовлят в інкубаторах Шифи вже померли.