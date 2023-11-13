Унаслідок вибуху в штабі окупантів у Мелітополі знищено російських офіцерів » На Буковині вже зима: у горах випав сніг У горах на Буковині випав перший сніг, зробивши все довкола білим Про це повідомив голова Селятинської ТГ Валерій Полянчук, пише molbuk.ua. «За все слава Богу. Ми трошки зимуємо», — написав Полянчук. Додамо, що за словами синоптиків, у Карпатах можливий сніг, місцями хуртовини.