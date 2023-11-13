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На Буковині вже зима: у горах випав сніг

Про це повідомив голова Селятинської ТГ Валерій Полянчук, пише molbuk.ua.

«За все слава Богу. Ми трошки зимуємо», — написав Полянчук.

Додамо, що за словами синоптиків, у Карпатах можливий сніг, місцями хуртовини.

13 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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