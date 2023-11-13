Про це повідомив голова Селятинської ТГ Валерій Полянчук, пише molbuk.ua.
«За все слава Богу. Ми трошки зимуємо», — написав Полянчук.
Додамо, що за словами синоптиків, у Карпатах можливий сніг, місцями хуртовини.
|
|
На Буковині вже зима: у горах випав сніг
Про це повідомив голова Селятинської ТГ Валерій Полянчук, пише molbuk.ua.
«За все слава Богу. Ми трошки зимуємо», — написав Полянчук.
Додамо, що за словами синоптиків, у Карпатах можливий сніг, місцями хуртовини.
|
Powered by WordPress & Atahualpa
Leave a Reply