Как быть, если нет возможности выплачивать кредиты

Сообщить кредитору о тяжелом финансовом положении

Если не внести платеж своевременно, финучреждения начисляют пени в виде процента от суммы задолженности. Как правило, они делают это в течение двух месяцев после образования просрочки. Данные попадают в Бюро кредитных историй, поэтому в будущем будет сложнее получить новые кредиты.

Серьезные проблемы возникают, если не вносить платежи 90 и более дней. Финансовая организация может передать долг и подать иск в суд. Не нужно дожидаться таких последствий. Стоит сразу сообщить кредитору о проблемах с выплатой задолженности. Чем быстрее, тем лучше. Это позволит избежать существенного увеличения переплаты за счет штрафных санкций.

Кроме того банки охотнее идут навстречу должникам, которые не скрываются от них. Необходимо сообщить о сложностях с погашением ссуды в письменном виде. Следует удостовериться в том, что заявление приняли. Если дело все-таки дойдет до суда, это позволит избежать неприятных последствий.

Договориться с кредитором о решении проблемы

Финучреждения могут предложить варианты урегулирования ситуации для тех, у кого нет возможности выплачивать кредит. Выбор зависит от конкретного банка, ситуации заемщика и условий кредитного договора.

1. Реструктуризация задолженности

Суть процедуры заключается в мерах, направленных на снижение долговой нагрузки на заемщика. Финансовая организация может предложить два варианта:

Увеличение срока погашения задолженности. Самый распространенный способ. За счет уменьшения суммы ежемесячного платежа становится проще выполнять обязательства перед банком. Но увеличивается переплата за счет процентов.

Оплата процентов, затем тела кредита. Чаще всего этот вариант предлагают заемщикам с небольшой суммой долга, в том числе по кредитным картам.

2. Рефинансирование

Это оформление новой ссуды под более низкий процент, в том числе с возможностью объединения нескольких кредитов. За счет этого удается уменьшить размер ежемесячных платежей и избавиться от невыгодных кредитов с огромной переплатой. В этом случае возможно увеличение срока погашения, но благодаря более выгодной процентной ставке этот вариант выгоден заемщику.

Оформить рефинансирование можно в любой финансовой организации, а не только в той, в которой были получены деньги в долг. Заемщик не получает деньги на руки, так как банк сразу направляет их на погашение предыдущих долгов. Далее останется лишь ответственно выполнять обязательства перед новым кредитором.

3. Кредитные каникулы

Суть процедуры в отсрочке платежей на определенный срок. В течение этого времени можно не погашать кредит, но зато не будут начисляться штрафы и неустойки. С марта 2022 года граждане Российской Федерации имеют право оформить кредитные каникулы на срок от одного до шести месяцев, если их ежемесячные доходы уменьшились минимум на 30%. Для этого требуется подать соответствующее заявление не ранее, чем спустя 30 дней после снижения доходов. Данная мера применима как к кредитам, к популярным ныне займам в МФО, так и к кредитным картам с долгом. Воспользоваться такой возможностью можно при долгах от 100 тыс. до 4,5 млн. рублей в зависимости от вида кредита и региона.

Однако попросить банк об отсрочке платежей можно даже в том случае, если кредит не соответствует всем необходимым условиям. По ипотеке можно оформить каникулы до трех месяцев. Если речь идет о другой ссуде, то следует договариваться с кредитором.

4. Закрытие долга с помощью страховки

Если заемщик оформил страховку вместе с кредитом, то может воспользоваться ею. Необходимо подать в финучреждение заявление с просьбой о направлении страховой выплаты на частичное или полное покрытие задолженности. Страховые компании часто отказывают в исполнении требования, поэтому может потребоваться обращение в суд. Для этого нужно предоставить договор страхования и документы, подтверждающие внесение страховых взносов.

Собрать документы

Их количество зависит от конкретной ситуации. Как правило, банки готовы пойти навстречу заемщикам при предоставлении следующих документов:

Заявление о предоставлении кредитных каникул, реструктуризации или рефинансирования ссуды.

Справка о доходах 2-НДФЛ

Документ с подтверждением временной нетрудоспособности на срок не менее одного месяца: больничный лист, справка о декретном отпуске или присвоении инвалидности.

Документ с подтверждением потери дохода: копия трудовой книжки или приказа об увольнении, справка о банкротстве ИП или компании.

Справка о постановке на учет на бирже труда в качестве безработного.

Если кредитор предложит один из перечисленных выше вариантов, понадобится заключить с ним новый кредитный договор с обновленными условиями и графиком платежей. Далее важно своевременно выплачивать долг, так как при возникновении просрочки в дальнейшем банк не пойдет навстречу.