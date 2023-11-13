Атака на виробника «Кинджалів»: дрон пошкодив корпуси підприємства під Москвою

Внаслідок атаки безпілотника на «КБ Машинобудування» у Московській області Росії в ніч на 11 листопада пошкоджено фасади двох корпусів підприємства і вибито вікна.

За інформацію Telegram-каналу, безпілотник упав і вибухнув на території «Конструкторського бюро машинобудування» в Коломні опівночі. У двох корпусах бюро вибило вікна, також пошкоджень зазнали фасади двох будівель. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Довідково: «Конструкторське бюро машинобудування» – один із провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів у галузі військової техніки, який виробляє, зокрема, ракети «Кинджал» та «Іскандер».

Підприємство засновано в 1942 році і входить до складу холдингу «Високоточні комплекси» Держкорпорації Ростех.