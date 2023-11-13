Атака на виробника «Кинджалів»: дрон пошкодив корпуси підприємства під Москвою

За інформацію Telegram-каналу, безпілотник упав і вибухнув на території «Конструкторського бюро машинобудування» в Коломні опівночі. У двох корпусах бюро вибило вікна, також пошкоджень зазнали фасади двох будівель. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Довідково: «Конструкторське бюро машинобудування» – один із провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів у галузі військової техніки, який виробляє, зокрема, ракети «Кинджал» та «Іскандер».
Підприємство засновано в 1942 році і входить до складу холдингу «Високоточні комплекси» Держкорпорації Ростех.
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