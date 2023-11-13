 
«  
  »

Армія РФ за добу втратила 5 танків, 10 артсистем і 800 солдатів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 14 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 312 550 (+800) осіб
  • танків ‒ 5354 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 10079 (+6)
  • артилерійських систем – 7569 (+10)
  • РСЗВ – 881 (+0)
  • засобів ППО ‒ 580 (+0)
  • літаків – 322 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5634 (+2)
  • крилатих ракет ‒ 1561 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9949 (+5)
  • спеціальної техніки ‒ 1079 (+1).
13 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  