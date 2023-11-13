Армія РФ за добу втратила 5 танків, 10 артсистем і 800 солдатів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 14 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 312 550 (+800) осіб
- танків ‒ 5354 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 10079 (+6)
- артилерійських систем – 7569 (+10)
- РСЗВ – 881 (+0)
- засобів ППО ‒ 580 (+0)
- літаків – 322 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5634 (+2)
- крилатих ракет ‒ 1561 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9949 (+5)
- спеціальної техніки ‒ 1079 (+1).
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