Зведення Генштабу: на фронті відбулося 69 боєзіткнень Как быть, если нет возможности выплачивать кредиты » Армія РФ за добу втратила 5 танків, 10 артсистем і 800 солдатів Протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Українські захисники відбили близько 68 російських атак на ключових напрямках фронту і ліквідували ще 800 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 14 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 312 550 (+800) осіб

танків ‒ 5354 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 10079 (+6)

артилерійських систем – 7569 (+10)

РСЗВ – 881 (+0)

засобів ППО ‒ 580 (+0)

літаків – 322 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5634 (+2)

крилатих ракет ‒ 1561 (+1)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9949 (+5)

спеціальної техніки ‒ 1079 (+1).