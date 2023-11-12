Унаслідок вибуху в штабі окупантів у Мелітополі знищено російських офіцерів

У тимчасово окупованому Мелітополі стався потужний вибух у суботу, 11 листопада, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору, відбулася в захопленому росіянами приміщенні «Нової пошти», розташованому на вулиці Дмитра Донцова (окупанти називають її вулицею Павла Судоплатова). У зазначеній будівлі російські загарбники розмістили свій штаб. Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів — офіцерів фсб і росгвардії», — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що за годину до зборів росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги — від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат» (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування «Рефма». Обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу.

«Унаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється», — зазначають у ГУР.

Уточнюється також, що після удару в Мелітополі почався переполох — на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через деякий час вони потягли через окуповане місто до своєї дільниці спалений біля штабу автомобіль.