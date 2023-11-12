У Лондоні пройшов протест пов’язаний у з війною в Ізраїлі: поліція затримала 82 людини

Про це інформує SkyNews.

Вказано, що у Лондоні відбувся багатотисячний пропалестинський марш, якому намагались завадити контрпротестувальники. Між ними та поліцією виникли сутички. Правоохоронці застосували кийки, коли контрпротестувальники прорвалися на шляху до вулиці Вайтголл, вони у відповідь кидали у поліцію пляшки. Пізніше сутички відбулися у Чайнатауні.

Правоохоронці арештували 82 людей в центрі Лондона, «щоб запобігти порушенню громадського порядку». Ще 10 людей затримали за низку правопорушень, включно з нападом на правоохоронців та володіння холодною зброєю.

Маршрут пропалестинської демонстрації пролягав від Гайд-парку до посольства США у Воксхоллі, на південь від Темзи. Багато учасників несли палестинські прапори і плакати з гаслами «вільну Палестину» і «кінець облозі», вони також скандували «негайно припинити вогонь».

Для контролю протестів залучили понад тисячу поліцейських. Їм надали повноваження обшукувати будь-кого у центрі Лондона щодо наявності зброї та знімати пов’язки з обличчя учасників акції.

«Наша робота полягає в тому, щоб забезпечити роботу поліції без жодного страху чи прихильності, щоб збалансувати права всіх, чи то протестувальників, чи то контрпротестувальників, чи то людей, які живуть або приїжджають до Лондона», — заявив заступник помічника комісара Лоренс Тейлор.

Пропалестинські протести також відбулися і в інших містах Великобританії, в тому числі в Глазго.