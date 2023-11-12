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Російська армія за добу на фронті втратила 7 танків, 32 артсистеми і 1100 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 12 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 311 750 (+1110) осіб
  • танків ‒ 5349 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10073 (+32) од,
  • артилерійських систем – 7559 (+32) од,
  • РСЗВ – 881 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 580 (+1) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 532 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1560 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1078 (+9).
12 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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