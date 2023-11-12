Сили оборони відбили низку ворожих атак на 9 ключових напрямках фронту Наступний місяць стане критичним у війні в Україні — Макрон » Російська армія за добу на фронті втратила 7 танків, 32 артсистеми і 1100 військових Протягом минулої доби на фронті російські війська намагалися здійснювати штурми на ключових напрямках, але українські захисники відбили ворожі атаки і ліквідували ще 1100 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 12 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 311 750 (+1110) осіб

танків ‒ 5349 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 10073 (+32) од,

артилерійських систем – 7559 (+32) од,

РСЗВ – 881 (+2) од,

засобів ППО ‒ 580 (+1) од,

літаків – 322 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 532 (+12),

крилаті ракети ‒ 1560 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 1078 (+9).