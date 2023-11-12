Наступного року Німеччина вдвічі збільшить військову допомогу Україні

Про це повідомляє Bild.

За інформацією Bild від міноборони Німеччини, на цьому тижні було схвалено рішення про подвоєння військової допомоги Україні, а вже наступного тижня Бюджетний комітет офіційно ухвалить рішення про додаткові 4 млрд євро, що означатиме більше зброї і боєприпасів в оборонній війні проти Росії.

Спочатку міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер передбачив лише 4 млрд євро на військову допомогу у федеральному бюджеті на 2024 рік, але майже всі гроші пішли на вже обіцяні проєкти, тож у міністерства оборони залишилося 120 млн євро на нову підтримку.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність додаткових 5 млрд євро в ході бюджетних переговорів.

Натомість було погоджено на 2024 рік 4 млрд євро, крім того, ще 2 млрд євро, які мініоборони може витратити як так звані дозволи на зобов’язання для довгострокових оборонних контрактів.

За підрахунками міністерства, Німеччина досягне 2,1% у 2024 році у кількості витрачення свого валового внутрішнього продукту на оборону.

На конференції бундесверу німецький канцлер Олаф Шольц розповів, що вже наступного року ФРН досягне узгодженої з НАТО мети, згідно з якою не менше 2% від ВВП надходитиме до оборонного бюджету.

Бюджетний експерт Андреас Шварц сказав Bild, що подвоєння військової допомоги є правильним і важливим, тому що це підкріпить обіцянку Німеччини Україні допомогти необхідними грошима.