Ізраїль заявив, що готовий евакуювати немовлят з найбільшої лікарні Гази

Про це пише Reuters.

Палестинські офіційні особи заявили в п’ятницю, 10 листопада, що 11 078 жителів Гази були вбиті в результаті повітряних і артилерійських ударів з 7 жовтня, близько 40% з них — діти.

Представник міністерства охорони здоров’я Гази Ашраф Аль-Кідра зазначив, що лікарня припинила роботу з суботи, оскільки в ній закінчилося паливо. За його словами, в результаті двоє немовлят померли в інкубаторі.

«Ми використовуємо всі примітивні засоби, щоб не втратити більше життів. Але якщо не буде знайдено рішення забезпечити нас паливом або електроенергією, пацієнтам і пораненим загрожує смерть», — сказав Аль-Кідра.

У суботу, 11 листопада, головний військовий речник Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські військові допоможуть евакуювати немовлят із лікарні на прохання персоналу Аль-Шифа.

Водночас директор лікарні Мухаммад Абу Салмія сказав телеканалу Al Jazeera, що захист пацієнтів є пріоритетом. За його словами, лікарня зв’язалася з Червоним Хрестом і повідомила їм про закінчення води, кисню, пального.

«Недоношені діти, пацієнти реанімації і навіть поранені не могли вижити без електрики… Якщо окупаційні війська хочуть евакуювати поранених у будь-яке місце світу, яке безпечніше, ніж Газа, ми не проти цього», — додав він.

Натомість Ізраїль заявив, що лікарі, пацієнти та тисячі евакуйованих, які знайшли притулок у лікарнях на півночі Гази, повинні залишити сектор, щоб країна могла боротися з озброєними бойовиками ХАМАС, які розмістили командні центри під та навколо лікарень.

ХАМАС своєю чергою заперечує використання лікарень для розміщення власних підрозділів.

Reuters зазначає, що в зв’язку з погіршенням гуманітарної ситуації прикордонна служба Гази повідомила про відкриття в неділю контрольно-пропускного пункту Рафах до Єгипту.