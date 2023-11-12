Білий дім розкритикував проєкт Джонсона для запобігання шатдауну

Білий дім і Сенат розкритикували і відхилили проєкт спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо тимчасового продовження фінансування з різними термінами для різних державних структур — Укрінформ

У Сенаті, який контролюється демократичною більшістю, різко розкритикували ініціативу консервативного крила республіканців та заявили, що ця резолюція не буде прийнята верхньою палатою.

А в Білому домі взагалі назвали резолюцію, представлену Джонсоном «рецептом для посилення республіканського хаосу та ще більшої можливості для шатдауну».

У заяві, оприлюдненій у суботу Білим домом, наголошується, що такі дії республіканців «ставлять під загрозу критично важливі аспекти національної безпеки, а також внутрішні пріоритети». При цьому звертається увага, що задля досягнення власних цілей консерватори ладні припинити фінансування військових, які виконують бойові завдання.

«Республіканці Палати представників мають припинити витрачати час на власні політичні розбіжності, зайнятися роботою та працювати у двопартійному режимі, щоб запобігти шатдауну», — підкреслюється в заяві Білого дому.