Наступний місяць стане критичним у війні в Україні — Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступний місяць стане критичним у війні в Україні, у той час як наша країна в ході контрнаступальних операцій намагається відвоювати свої території — Макрон в інтерв’ю BBC, пише «Європейська правда»
Згідно з описом відповідей Макрона, які наводить BBC, французький президент зазначив, що обов’язком Франції і всіх держав є підтримка України в її захисті від російської агресії.
«Але він також сказав, що наступний місяць буде критичним, оскільки Україна намагатиметься відвоювати втрачені землі в ході контрнаступальних операцій», – стверджується у повідомленні BBC.
Макрон зауважив, що якщо дозволити Росії виграти війну, «ви отримаєте нову імперську силу» в Європі, яка може загрожувати іншим колишнім радянським державам, таким як Грузія і Казахстан, а також всьому континенту.
«Тому що, безумовно, це імперіалізм і колоніалізм, який Росія здійснює (в Україні)», – сказав Макрон.
Щодо перспективи мирних переговорів з РФ, президент Франції зазначив, що може настати час для «чесних і добрих переговорів, повернення за стіл переговорів і пошуку рішення з Росією».
Втім, за його словами, «ще не настав» час Україні сідати за такий стіл переговорів.
Україна, підкреслив Макрон, сама має ухвалювати рішення стосовно потенційних перемовин з РФ.
Leave a Reply