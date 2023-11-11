У США бомбардувальник-невидимка B-21 Raider здійснив перший політ

Новітній бомбардувальник B-21 Raider виробництва Northrop Grumman, що має форму «летючого крила» та здатний нести ядерну зброю, здійснив перший політ з виробничої бази американських ВПС.

Про це повідомляє Reuters.

«B-21, який має таку саму форму «летючого крила», як і його попередник B-2, може нести як звичайну, так і ядерну зброю»,- зазначається у повідомленні.

У перший політ літак вирушив із Палмдейла, штат Каліфорнія, де розташований 43-й завод ВПС США. Військово-повітряні сили ще не оприлюднили кадри польоту, свідками якого стали близько трьох десятків фотографів та ентузіастів.

За словами представниці ВПС США Енн Штефанек, «B-21 Raider перебуває на стадії льотних випробувань». Зараз виготовляється шість тестових літаків.

За попередньою інформацією, новий бомбардувальник коштуватиме близько $750 мільйонів. Зазначається, що американські ВПС планують закупити в майбутньому щонайменше 100 таких літаків та розпочати заміну парку бомбардувальників B-1 і B-2.