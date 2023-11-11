У Міноборони розповіли, скільки коштує харчування одного військового на добу

Про це Міноборони повідомило в коментарі для UA.NEWS.

«Вимоги до харчування регулюються поточним законодавством (Постанова Кабінету Міністрів України №426), а також у системі МОУ є окремий орган (Управління безпеки харчових продуктів), який здійснює контроль якості харчових продуктів для військовослужбовців», — розповіли у відомстві.

Там також зазначили, що планують змінити процес закупівель усього, що стосується харчування військових.

«Наприклад, якщо говорити про харчування, то планується розділення закупівель товарів і послуг. Задача цього розділення – залучити напряму виробників якісних товарів і сильних логістичних операторів. Очікується, що вдасться забезпечити високу якість продукції, яка поставляється, оптимізувати витрати в межах виконання контрактів та зробити ціноутворення прозорим», — повідомили в Умєрова.