Сили оборони за добу ліквідували понад 1100 російських військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 11 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 310 650 (+1130) осіб
- танків ‒ 5342 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10041 (+24) од,
- артилерійських систем – 7527 (+38) од,
- РСЗВ – 879 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 579 (+1) од,
- літаків – 322 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25),
- крилаті ракети ‒ 1559 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+2) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1069 (+9).
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