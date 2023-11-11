 
«  
  »

Сили оборони за добу ліквідували понад 1100 російських військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 11 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 310 650 (+1130) осіб
  • танків ‒ 5342 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10041 (+24) од,
  • артилерійських систем – 7527 (+38) од,
  • РСЗВ – 879 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 579 (+1) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 1559 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+2) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1069 (+9).
11 ноября, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  