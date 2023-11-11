Наприкінці листопада у Литві почнуть обмін посвідок на проживання для українських біженців У США бомбардувальник-невидимка B-21 Raider здійснив перший політ » Сили оборони за добу ліквідували понад 1100 російських військових Протягом минулої доби на фронті між Силами оборони України та військами РФ відбулося 87 бойових зіткнень. Українські захисники знищили більше ніж 1100 окупантів, 2 ворожі кораблі та 25 танків Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 11 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 310 650 (+1130) осіб

танків ‒ 5342 (+25) од,

бойових броньованих машин ‒ 10041 (+24) од,

артилерійських систем – 7527 (+38) од,

РСЗВ – 879 (+2) од,

засобів ППО ‒ 579 (+1) од,

літаків – 322 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25),

крилаті ракети ‒ 1559 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+2) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1069 (+9).