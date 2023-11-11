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Нетаньягу: Після завершення війни ЦАХАЛ контролюватиме Сектор Гази

Ізраїль не передаватиме контроль над Сектором Гази міжнародним силам, його контролюватиме Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє The Times of Israel.

«Сили ЦАХАЛу залишаться контролювати Сектор, ми не віддамо її міжнародним силам», — заявив він на зустрічі з мерами прикордонних міст Гази.

Останніми тижнями американські посадовці висловлювали ідею про те, що міжнародні сили, можливо, за участю військ сусідніх арабських країн, керуватимуть безпекою в Секторі Гази протягом проміжного періоду, доки його не повернуть під контроль функціонуючого палестинського уряду, яким, як сподіваються у Вашингтоні, стане Палестинська адміністрація.

Однак Нетаньягу, схоже, повністю відкинув цю ідею.

11 ноября, 2023 | Category: Израиль, Новости

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