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Наприкінці листопада у Литві почнуть обмін посвідок на проживання для українських біженців

Про це пише LRT з посиланням на міграційний департамент.

Зазначається, що українські біженці, які мають цифрову посвідку на тимчасове проживання у Литві, видану на підставі тимчасового захисту, нещодавно отримали нагадування про те, що термін дії цих документів скоро закінчується.

У Департаменті міграції зазначають, що ці повідомлення формуються автоматично, і поки що українцям, які їх отримали, не потрібно записуватися на прийом до офісів обслуговування клієнтів.

Цифрова посвідка на тимчасове проживання, запроваджена в січні цього року, діє до 4 березня 2024 року. Проте у зв’язку з рішенням ЄС продовжити тимчасовий захист для людей, які рятуються від війни в Україні, ще щонайменше на один рік, департамент міграції планує розпочати її заміну наприкінці листопада.

Нові дозволи для українських біженців будуть чинними до 4 березня 2025 року.

11 ноября, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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