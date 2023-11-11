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На залізниці Рязанської області РФ підірвали залізничні колії

У суботу, 11 листопада, вранці на залізниці в Рязанській області сталася катастрофа у результаті диверсії. Інцидент трапився близько 7 години ранку на перегоні «Рибне – Блок пост».

Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали.

Як йдеться в повідомленні Московської залізниці, «внаслідок втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту» відбулося сходження 19 вагонів вантажного поїзда в Рязанській області.

Телеграм-канали повідомляють, що поїзд перекинувся після «бавовни» на залізниці.

Серйозно пошкоджено залізничне полотно.

Травми отримав помічник машиніста, йому викликано бригаду швидкої допомоги.

На місці працюють слідчі та сапери.

11 ноября, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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