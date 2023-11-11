Китай розгорнув ВМС, щоб посилити свій вплив на Близькому Сході

Китай розгортає військово-морські сили на Близькому Сході під час війни Ізраїлю та ХАМАСу, як засіб посилення свого впливу на Близькому Сході — Інститут вивчення війни (ISW)

44-та оперативна група з супроводу PLAN завершила звичайну місію з супроводу в Аденській затоці 2 жовтня, але залишилася неподалік, щоб здійснити серію «візитів доброї волі» в Оман, Кувейт, Катар та ОАЕ до 3 листопада.

Візити в Оман і ОАЕ включали спільні морські навчання з ВМС цих країн.

Аналітики ISW зазначили, що Китай використовує ізраїльсько-палестинську війну, щоб зміцнити свій імідж чесного, відповідального посередника на відміну від «упереджених» Сполучених Штатів.

Міністерство закордонних справ КНР та державні пропагандистські видання неодноразово засуджували насильство між Палестиною та Ізраїлем, але ніколи не засуджували ХАМАС.

Вони неодноразово заявляли, що суттю конфлікту є відсутність палестинської держави, і пропагували рішення про створення двох держав.

Повідомлення КНР вказує на те, що вона підтримує палестинську сторону, щоб отримати дипломатичний вплив на країни Близького Сходу, які симпатизують Палестині.

Дипломатичні зусилля Пекіна в ООН свідчать про намагання створити імідж важливого та справедливого посередника на Близькому Сході та заручитися підтримкою лідера міжнародної системи.