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Байден і Сі Цзіньпін зустрінуться 15 листопада

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У пресслужбі Білого дому зазначають, що лідери обговорюватимуть питання двосторонніх відносин між США і КНР, важливість збереження відкритих ліній комунікації, а також низку регіональних і глобальних проблем.

Спираючись на результати своєї останньої зустрічі в листопаді 2022 року на Балі, Індонезія, лідери також обговорять, як Сполучені Штати та КНР можуть продовжувати відповідально управляти конкуренцією і працювати разом там, де збігаються їхні інтереси, зокрема, над транснаціональними викликами, що впливають на міжнародну спільноту.

11 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, США

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