Ворог завдав авіадару по будівлях Авдіївського коксохімічного заводу

10 листопада близько опівдня ворог завдав авіаційного удару по будівлях Авдіївського коксохімічного заводу.

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає «Інтерфакс-Україна».

«Російські терористи продовжують завдавати авіаударів і бити з РСЗВ по житлових будинках Авдіївки та будівлях коксохімічного заводу. Буквально о 12 годині знову стався авіаудар і з РСЗВ», — сказав Штупун.

Говорячи про Авдіївський коксохімічний завод, речник зазначив, що ситуація наразі під контролем.

«Коксохімічний завод під нашим контролем», — наголосив Штупун.