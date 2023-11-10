США и Индия заключают ряд сделок в области обороны

В ходе встречи высокопоставленных дипломатов и министров Индии и США было объявлено о прогрессе в заключении ключевых оборонных сделок и заявлено о намерении расширять растущее партнерство перед лицом геополитических вызовов.

Две страны, чьи отношения были непростыми во времена «холодной войны», сегодня работают над важными соглашениями, в том числе по поставке и производству Соединенными Штатами двигателей для индийских истребителей.

Секретарь Министерства обороны Индии Гиридхар Арамане заявил, что сделка между аэрокосмическим подразделением американской компании General Electric и индийской государственной компанией Hindustan Aeronautics идет по плану.

«Мы завершаем работу над коммерческими договоренностями, и в настоящее время выполняются необходимые юридические требования», — сказал он журналистам по окончании переговоров.

Сделка по закупке Индией 31 вооруженного беспилотника производства General Atomics на сумму более 3 млрд долларов также находится в стадии утверждения, в то время, как Индия ждет от компании разрешений правительства США на следующие шаги, сказал Арамане.

По сообщениям индийских СМИ, Дели заинтересован в совместном производстве в Индии предложенного Пентагоном семейства восьмиколесных боевых бронемашин Stryker производства компании General Dynamic Land Systems.

Перед началом переговоров министр обороны США Остин заявил, что сейчас как никогда важно, чтобы две крупнейшие демократии мира обменивались мнениями и находили общие цели «перед лицом неотложных глобальных вызовов».

«Мы интегрируем наши промышленные базы, укрепляем оперативную совместимость и обмениваемся передовыми технологиями», — сказал он.

За последние два десятилетия отношения между Индией и США неуклонно укреплялись по нескольким направлениям, но при этом Нью-Дели, к разочарованию Запада, тщательно сохранял давние отношения с Россией.

Индия также поддерживает тесные стратегические связи с Израилем и прочные дипломатические и экономические отношения с нефте- и газодобывающими странами Ближнего Востока.

Нью-Дели осудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября как «террористическую атаку», подтвердив при этом свою давнюю позицию в отношении независимости Палестины.

В совместном заявлении, опубликованном по итогам пятничных американо-индийских переговоров, говорится, что стороны призвали к «немедленному освобождению всех оставшихся заложников» в Газе.

«Они выразили поддержку гуманитарных пауз и обязались продолжать тесную дипломатическую координацию, в том числе с ключевыми партнерами в регионе, для предотвращения распространения конфликта, сохранения стабильности на Ближнем Востоке и работы по достижению политического решения и прочного мира», — говорится в заявлении.