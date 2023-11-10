Розвідка Естонії: Росіяни заволоділи ініціативою на двох напрямках фронту

За даними розвідувального центру Сил оборони Естонії, цього тижня російські окупаційні війська продовжили свої атаки з підвищеною інтенсивністю та заволоділи ініціативою в Луганській і Донецькій областях — ERR з посиланням на Дані естонської розвідки, передає «Європейська правда»

Повідомляється, що основні бої тривали на лінії Авдіївка-Мар’їнка в Донецькій області та лінії Куп’янськ-Сватове в Луганській області.

Російські окупанти в середньому атакували по 64 рази за добу – їм вистачає живої сили і техніки, щоб тримати українські війська під постійною напругою.

За даними естонської розвідки до сьогодні окупаційні війська РФ заволоділи ініціативою в Луганській і Донецькій областях.

Ділянка фронту поблизу Авдіївки, ймовірно, залишиться точкою, де російські окупанти докладатимуть основних зусиль, вважають в розвідувальному центрі.