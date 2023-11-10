Прогноз погоди на вихідні 11–12 листопада: осінь нагадає про себе

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних нарешті дасть змогу згадати, що таке традиційна прохолодна і дощова пізня осінь. Проте місцями температура повітря все ж таки підніметься до рекордних для листопада показників.

Погода в суботу 11 листопада

У Луганській, Донецькій, Сумській і Харківській областях у суботу буде найпрохолодніше — +6…+8 °С. У центрі, Чернігівській та Київській областях очікується +9…+11 °С, у південно-східних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +10…+13 °С. Ну, а на півдні країни синоптики прогнозують «листопадову спеку» — +15…+17 °С.

Опадів не передбачається лише у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській і Дніпропетровській областях. Жителям інших регіонів варто заздалегідь підготувати парасольки та водонепроникне взуття.

Погода в неділю 12 листопада

Неділя в Україні буде тотально дощовою. На заході опади будуть невеликими, на решті території — помірними. На Волині, у Хмельницькій, Тернопільській, Львівській областях очікується до +4…+6 °С, але через високу вологість відчуватиметься набагато холодніше, тому одягайтеся тепліше або проведіть день удома.

В інших західних регіонах, Черкаській і Житомирській областях термометри покажуть близько +8 °С. На півночі та в центрі країни повітря прогріється до +9…+11 °С, у південних і східних областях — до +12…+15 °С.

Погода у понеділок 13 листопада

Перший день нового робочого тижня розпочнеться з хмарної погоди, але без опадів. Середня температура повітря на заході країни становитиме +4…+7 °С, у центральних і північних регіонах — +6…+9 °С. На півдні та сході країни погода на початку тижня буде теплою за листопадовими мірками — +9…+11 °С.

Пожежна небезпека на півдні країни

В Одеській і Миколаївській областях, а також у Криму цього вікенду переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будьте обережні, якщо плануєте розпалювати мангал, а зібране на ділянці опале листя не спалюйте, а використовуйте для утеплення грядок або компосту.

Народні прикмети та вірування

У ці осінні дні слов’яни спостерігали за птахами. Так, побачені 11 листопада великі зграї крикливих граків передвіщали швидкі морози, а голуби, що голосно воркують, — ясну і теплу погоду як мінімум протягом наступного тижня.

12 листопада найкращою прикметою вважалося побачити на вікні будь-якого птаха — наші предки вірили, що це знак благополучного року. Якщо ж на гілках дерев збиралися цілі зграйки синичок, найближчими днями чекали на заморозки.