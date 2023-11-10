Польські опозиційні сили домовилися про коаліційну угоду.

Про це заявив кандидат у прем’єр-міністри Польщі Дональд Туск, передає Reuters.

Члени коаліції розходяться в питаннях від державних витрат до абортів. Але їхні лідери кажуть, що їх об’єднує бажання покращити відносини з Брюсселем і розблокувати кошти для Польщі, заморожені через суперечку щодо верховенства права.

«Ми готові взяти на себе відповідальність за Польщу в найближчі роки», — сказав Туск на пресконференції.

У документі сторони взяли на себе низку зобов’язань, зокрема відновлення прозорості державних фінансів і деполітизацію державних компаній.

В угоді також зазначено, що коаліція скасує рішення Конституційного трибуналу від 2020 року, яке призвело до майже повної заборони абортів. Питання абортів є чутливим для ЄС.

«У нашій угоді ми знайшли спільний знаменник для питань, які хочемо реалізувати. Вони стосуються підтримки сімей, працівників, підприємців, польського села, освіти, охорони здоров’я та прав жінок», — сказав лідер правоцентристської Польської селянської партії (PSL) Владислав Косіняк-Каміш.

Згідно з угодою, Косіняк-Каміш буде віцепрем’єром, як і Кшиштоф Гавковський із «Нових лівих».

Роль спікера парламенту поділять Шимон Холовня з «Третього шляху» та Влодзімеж Чарзастий з «Нових лівих», кожен з яких виконуватиме цю роль протягом двох років.

Президент Анджей Дуда дав правлячій націоналістичній партії «Право і справедливість» (PiS) можливість сформувати уряд першими. Але ПіС не має більшості, і оскільки всі інші партії виключили співпрацю з нею, її завдання виглядає майже нездійсненним.

Якщо прем’єр-міністр Матеуш Моравецький не зможе отримати вотум довіри, парламент призначить новий уряд.