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Під Брянськом розстріляно автомобіль російських прикордонників. Загинув підполковник ФСБ

Вчора вдень, 9 листопада, у Брянській області (Росія) невідомі розстріляли машину прикордонників. Загинув підполковник ФСБ.

Про це повідомляєTelegram-канал Baza.

«Невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління у Брянській області. Внаслідок нападу загинув підполковник ФСБ», — йдеться у повідомленні.

Як уточнюють у Telegram-каналі, напад на УАЗ «Патріот» російських прикордонників стався на околиці села Улиця Брянської області.

«Близько 4 години дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого зникли», — пише Baza.

Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення підполковник Сергій Шатий. Він загинув на місці.

10 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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