Прогноз погоди на вихідні 11–12 листопада: осінь нагадає про себе Играй и выигрывай на Дрипе » Під Брянськом розстріляно автомобіль російських прикордонників. Загинув підполковник ФСБ Вчора вдень, 9 листопада, у Брянській області (Росія) невідомі розстріляли машину прикордонників. Загинув підполковник ФСБ. Про це повідомляєTelegram-канал Baza. «Невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління у Брянській області. Внаслідок нападу загинув підполковник ФСБ», — йдеться у повідомленні. Як уточнюють у Telegram-каналі, напад на УАЗ «Патріот» російських прикордонників стався на околиці села Улиця Брянської області. «Близько 4 години дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого зникли», — пише Baza. Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення підполковник Сергій Шатий. Він загинув на місці.