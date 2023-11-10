Під Брянськом розстріляно автомобіль російських прикордонників. Загинув підполковник ФСБ

Вчора вдень, 9 листопада, у Брянській області (Росія) невідомі розстріляли машину прикордонників. Загинув підполковник ФСБ.
Про це повідомляєTelegram-канал Baza.
«Невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління у Брянській області. Внаслідок нападу загинув підполковник ФСБ», — йдеться у повідомленні.
Як уточнюють у Telegram-каналі, напад на УАЗ «Патріот» російських прикордонників стався на околиці села Улиця Брянської області.
«Близько 4 години дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого зникли», — пише Baza.
Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення підполковник Сергій Шатий. Він загинув на місці.
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