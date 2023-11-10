Міноборони України закликало Францію поставити додаткові боєприпаси для ППО

Міністерство оборони України закликало Францію поставити додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони напередодні зими.

Як пише «Європейська правда», про це заявив заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер під час зустрічі у Києві з парламентською делегацією Франції, повідомляє відомство.

«Ви вже зробили неймовірні речі для України, але нам потрібен спільний фінальний крок для посилення української ППО», – сказав він.

За словами заступника міністра оборони України Юрія Джигира, Україна також зацікавлена у допомозі Франції в тренуванні українських військових пілотів протягом 2024 року.

«Ми цінуємо внесок Франції і у більш широку підготовку українських військових», – зазначив посадовець.

Водночас голова Комітету з європейських питань Національних зборів Франції П’єйр-Александр Англад запевнив, що його країна «рішуче і надовго стоїть пліч-о-пліч з Україною», тоді як цей візит свідчить, що «втоми від України не буде».