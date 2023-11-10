Генсек НАТО про війну в Україні: Треба готуватись до довгого шляху Джаред Лето став першою людиною, яка підкорила 102-поверховий хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг » ГУР показало відео удару по катерах ЧФ РФ на узбережжі Криму Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно підтвердило, що завдяки проведеній вночі спецоперації в окупованому Криму уражено катери класу «Серна» з екіпажем і бронетехнікою, опублікувало відео — ГУР Міноборони України «У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Йдеться про катери проекту 11770 (класу «Серна»). На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82″. Офіційне підтвердження українська розвідка дала після того, як інформація про два уражених катери поблизу селища Чорноморське з’явилася у «Суспільного» та «Фактів» із посиланням на джерела у ГУР. Розвідка додала, що спецоперацію вдалось реалізувати завдяки підтримці з боку платформи United24.