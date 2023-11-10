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Генерал США сумнівається у планах Китаю захопити Тайвань військовим шляхом

Про це повідомляє Bloomberg.

Така думка Брауна зменшила напруженість між США і Китаєм щодо острова перед зустріччю президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

«Я справді думаю, що не обов’язково хоче захопити Тайвань силою. Він спробує використати інші способи зробити це», — сказав журналістам голова Об’єднаного комітету начальників штабів Браун.

Він додав, що раніше написав своєму китайському колезі, генералу Лю Чженлі, щоб встановити лінії зв’язку, але ще не спілкувався з ним безпосередньо.

«Якщо випаде можливість, я обов’язково візьму участь», — сказав Браун.

10 ноября, 2023 | Category: Новости, США

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