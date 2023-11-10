Бедуины Израиля осудили ХАМАС: «мы в этой войне вместе со всем народом Израиля» Судья из России впервые не попал в состав Международного суда ООН » Генерал США сумнівається у планах Китаю захопити Тайвань військовим шляхом Високопоставлений генерал США Чарльз К. Браун-молодший 10 листопада заявив, що сумнівається у планах Китаю захопити Тайвань військовим шляхом, проте думає, що він спробує зробити це іншими способами Про це повідомляє Bloomberg. Така думка Брауна зменшила напруженість між США і Китаєм щодо острова перед зустріччю президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. «Я справді думаю, що не обов’язково хоче захопити Тайвань силою. Він спробує використати інші способи зробити це», — сказав журналістам голова Об’єднаного комітету начальників штабів Браун. Він додав, що раніше написав своєму китайському колезі, генералу Лю Чженлі, щоб встановити лінії зв’язку, але ще не спілкувався з ним безпосередньо. «Якщо випаде можливість, я обов’язково візьму участь», — сказав Браун.